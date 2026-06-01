台風6号は、6月2日は奄美地方、その後、九州・四国地方に接近する見込みで、3日には近畿から関東甲信地方に近づくと予想されています。 農家でも台風への備えが進んでいました。スイートコーンが旬を迎えている福岡県豊前市の農園。1日、台風に備えて通常の1.5倍となる2000本を収穫しました。新鮮な状態で出荷するため、急ピッチで作業しています。■湯越農園 代表・湯越善之さん「本来11時半ぐらいに（作業が）