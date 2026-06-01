那覇空港は、旅客ターミナルビルを6月2日午前6時から通常通り開館する。台風6号の影響で、旅客ターミナルビルを6月1日の終日閉館しているほか、ゆいレールも終日運転を取りやめている。このため、航空各社は1日の沖縄/那覇発着便を欠航しているほか、2日も航空券の特別対応を実施している。気象庁によると、台風6号は6月1日午後3時現在、那覇市の南南西約90キロメートルを、時速20キロで北に進んでいる。中心気圧は975ヘクトパスカ