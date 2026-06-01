“現代の浮世絵師”KOJIMAN（コージマン）による初の東京個展「下剋浮世（げこくうきよ）」が、2026年6月6日（土）より高円寺・C.G.R. にて開催される。本展は、デザイアドライン株式会社が新たにオープンするカルチャースペース「C.G.R.（Curated Glow Resonance）」のオープニング展であり、C.G.R.のこけら落としとなる展覧会。会期中は、KOJIMANの作品展示・販売を軸に、刺繍アート作家・ SHISHUMANIA（シシュウマニア）やcivia