株式会社焦点工房は6月1日（月）、楽天市場で開催される「楽天スーパーSALE」への参加を表明した。期間は楽天モバイルユーザー先行枠が6月3日（水）20時00分から、一般枠が6月4日（木）20時00分からで、いずれも6月11日（木）1時59分まで開催される。 期間中は楽天市場の条件達成でポイントが最大47倍になるキャンペーンに加え、焦点工房独自の施策として同社が出品する全商品がポイント2倍とな