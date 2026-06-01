ALZAR JAPANは5月31日（日）、VESA規格に対応した拡張型フレームシステム「DeskRig」を直販サイトにて発売した。モニターアームに取り付けてカメラや各種機材の配置スペースを拡張できる。 モニターアームのVESAマウント部を利用して、強固な金属製フレームを構築できるマルチマウントツール。限られたデスク上のスペースにカメラやライト、モバイルモニターなど