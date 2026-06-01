医師不足や病院の廃業・経営悪化など、医療崩壊の危機が眼前に迫る中、業界の代弁者たる「日本医師会」にどこまで当事者意識があるだろうか。2026年度の診療報酬改定で「30年ぶりの大幅引き上げ」が決まった2日後、東京都医師会の尾粼治夫会長ら重鎮30人が芸者を呼んでの“お座敷宴会”を催していたことが、「週刊新潮」の取材でわかった。過去にほとんど例のない「大幅引き上げ」日本医師会の現在の会員数は約17万8000