夢は言葉にしないと伝わらない系！好角家の末席に名を連ねるひとりとして、今日もまた中世の香りを嗅げることにゾクゾクしています。あの乱闘上等のプロ野球でさえ暴力監督を即日クビにする（※辞任の体裁）令和の世にあって、大相撲はできる限り中世を維持しようと努め、そこに唯一無二の価値を見出す中世エンターテインメントです。「うわチョンマゲ」「うわフンドシ」「うわ身分制度」みたいな驚きを楽しむ、それが大相撲。捕ま