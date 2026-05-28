今回は七五三掛と松倉が、世界26の国と地域に広がり、店舗数は2500を超える「ユニクロ」の店舗で知られざる営業前の準備をスタディー。 まずはユニクロの店舗スタッフの服装になるために、洋服をコーディネート。おしゃれなだけではいけない、店舗スタッフの格好の決まりとは？ 次に、ユニクロの世界で統一されているディスプレーのルールを学ぶ。棚の高さや、商品の並び順にはユニクロならではの工夫が。商品を置くだけ