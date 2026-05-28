本日5月28日（木）よる7時54分〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は「ゴチになります」。VIPチャレンジャーは3回目の参戦となる大悟（千鳥）。参戦した過去2回のゴチではいずれもビリで自腹という結果に終わっている大悟は「正直、自信はない」と言い切る。“ダイゴチャンマン”として当番組で体当たりの食材探しロケにも参加している大悟。「食材探しのロケでもらったお金は、ゴチでビリになって全部回収されて