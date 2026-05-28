パナソニックから1型センサーを搭載した、高倍率ズームコンパクトの最新機種「LUMIX TX3」（以下、TX3）が発売された。 24-360mm相当をカバーする光学15倍ズームレンズ「LEICA DC VARIO-ELMAR」を搭載しながらも、厚さ45.2mm、質量約337gというコンパクトさを実現。前機種にあたる「TX2」からイメージセンサーが裏面照射型へ刷新されたことで高感度耐性が向上し、室内撮影や夜間撮影など