「FIFAワールドカップ2026」の開幕まで11日となる5月31日（日）に国立競技場で開催されるサッカー日本代表「FIFAワールドカップ2026」前国内最後の強化試合。日本テレビ系ではよる7:00〜9:54「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。日本×アイスランド」を全国ネットで生中継する。解説は、2014年ブラジル大会に出場した柿谷曜一朗氏。2024年シーズンまで現役でプレーしていた経験を生かし、選手がピッチ内で見て