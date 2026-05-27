あす5月28日（木）よる7時〜7時54分 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「街の平和を乱す悪人に立ち向かえSP」。見どころをご紹介！■空き巣多発エリア 住民を守った張り紙の一文とは!?町の様々な住宅トラブルを解決する「突破不動産」。今回の相談は空き巣被害が相次ぐ住宅街から。最近「向かいの家に空き巣が入った」と怯える住民夫婦。実はこの地域で、1か月30件もの空き巣被害が発生していた。平井まさあき（男性ブ