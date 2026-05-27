日曜よる9時放送【Golden SixTONES】SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で遊ぶ60分！ゲストの素顔を引き出す、熱量MAXの王道スタジオバラエティー！！今夜のゲストは賀来賢人！ご褒美グルメGETを目指し真剣勝負に挑む！🔍サイズの晩餐コレって…アレに入るのか！？入らないのか！？身の回りにある様々な物のサイズ感覚を問う、新感覚目利きゲーム！優れたサイズ感覚をもっているのは一体誰だ！？日本テレビのお天気