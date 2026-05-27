キケに代わり、フリーランドが昇格する【MLB】ドジャース 15ー6 ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に「9番・三塁」で先発出場。3回に本塁打を放つなど活躍も、左脇腹を痛めた影響で5回の守備から交代。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「間違いなく負傷者リスト（IL）入りすることになる」と明かした。キケ