キケに代わり、フリーランドが昇格する

【MLB】ドジャース 15ー6 ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に「9番・三塁」で先発出場。3回に本塁打を放つなど活躍も、左脇腹を痛めた影響で5回の守備から交代。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「間違いなく負傷者リスト（IL）入りすることになる」と明かした。

キケは昨年オフに左肘を手術した影響で開幕ロースター入りを逃したが、前日25日（同26日）の同戦で復帰。2試合で4打数4安打の打率10割と好調だったが、また戦線離脱となった。指揮官は「残念だ。彼はたくさんの時間を（負傷者リスト入りの間）逃した。彼は復帰するために懸命に取り組んでいた」と無念さを滲ませた。

ムードメーカーでもある34歳ベテランのIL入りは大きな痛手となる。指揮官は「（復帰までの）時間を与えることになる。シーズン終了とかではないが。とにかく残念だ」と語ると、「改めてキケのことを本当に気の毒に思う」と気持ちを思いやった。

ドジャースは4連勝を飾ったが、キケに続き、大谷翔平投手も5回に途中交代したこともあり、試合後のチームは不穏な空気に包まれた。（Full-Count編集部）