株式会社エツミは、フィルムの現像・プリントなどでの使用を想定した「シリコンピンセット（E-7798）」を5月27日（水）に発売する。推奨売価は990円。 暗室作業において、印画紙や薬品に直接触れることなく作業するための現像用ピンセット。 耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いシリコーン素材を採用。滑りにくく、安定した作業をサポートするとしている。先端には滑り止め加工も施した。 ピンセットの