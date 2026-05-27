きょう5月27日（水）よる10時 第8話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。涼子（麻生久美子）は、ルナ（波瑠）が経営するバーの店員・バブリー（真田怜臣）から、同郷の幼馴染み・マミ（恒松祐里）が結婚するため、自らの正体は隠したまま一目でいいから彼女の花嫁姿を見届けたいと聞かされる。式の当日、ホテルに潜入するルナと涼子。だが、そのホテルで高級ジュエリーと共