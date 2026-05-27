きょう5月27日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁 助っ人と壁を越えろ！2時間SP」では、「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」「アニメ化争奪！おもしろキャラ選手権」をお届け。■「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」壁芸人が自分のコネクションを最大限活かして、「この人なら笑いが取れる！」という助っ人と一緒に「オリナス錦糸町」でネタを披露。笑いが取れそうなら俳優・アーティスト・家族・兄弟まで