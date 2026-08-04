◇ア・リーグアストロズ1-3ブルージェイズ（2026年8月3日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（28）が3日（日本時間4日）、本拠地でのブルージェイズ戦にメジャー初の救援登板。3回打者9人を完全投球で無安打無失点、5奪三振の快投を披露した。試合は1-3で敗れたが、チームはア・リーグ西地区首位を堅守している。1-3の7回から2番手で登板し、8回2死では岡本和真内野手との「日本人対決」に臨み、空振り三振に仕留め

◆今井達也、岡本和真との対戦シーン https://youtu.be/Dvb6jaMzUqQ