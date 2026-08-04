日向坂４６・藤嶌果歩（１９）が４日、都内で、初写真集「果実の歩幅」発売記念会見に出席した。米・マイアミと出身地の北海道で撮影。１週間の滞在となったマイアミを「お肉がおいしかった！ハンバーガーすごい、おいしかったです。ビッグサイズでした！」と笑顔で振り返った。メンバーの石塚瑶季、清水理央にも写真集を褒めてもらえたと明かし「大人になったねぇ！なんて言ってくれました」と話した。撮影中のハプニング