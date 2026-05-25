動画ダウンロードツールの「yt-dlp」でYouTubeの動画をダウンロードする場合は、「Deno」や「QuickJS」などのJavaScriptランタイムを導入することが強く推奨されています。これまでは「Bun」もサポート対象だったのですが、2026年5月21日にBunを非推奨とすることが発表されました。[Announcement] Bun support is now limited and deprecated · Issue #16766 · yt-dlp/yt-dlphttps://github.com/yt-dlp/yt-dlp/issues/16