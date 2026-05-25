株式会社MOTTERUは5月25日（月）、発火リスクを抑える準固体電池を採用したモバイルバッテリー「MOT-MBSS20001」を発売した。価格は1万4,420円。発売を記念し、楽天およびYahoo!ショッピングでは8,990円で購入できる数量限定のモニターセールも実施している。カラーはスモーキーブラックの1色。 一般的なリチウムイオンポリマー電池と比較して衝撃や熱に強い「準固体電池」を搭載し