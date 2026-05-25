イラスト：飯田ともき カメラの充電方法もずいぶん変わりました。バッテリーを取り出して専用充電器で充電するスタイルより、カメラ本体のUSB端子から直接充電する方が一般的でしょう。 専用の充電器を持ち運ぶ必要がなく、USBケーブルやUSB充電器を他の機器と共用できるので、荷物を減らしたい旅先では特に重宝しますよね。皆さんは普段、カメラの充電に何を使っていますか？（編集部：佐藤） カメラ