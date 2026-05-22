10月に開催される「金沢マラソン2026」の一般エントリーの募集が21日に締め切られ、これまでの大会で最も多い3万2000人を超えるランナーから応募がありました。12回目を迎える金沢マラソンの一般エントリーには、21日までの募集期間に過去最多となる3万2096人から応募があり、去年を3200人余りも上回りました。抽選倍率は2.58倍となり、6月22日に結果が発表される予定です。エリートランナー枠など優先出場枠を含めたフルマラソン