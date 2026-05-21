梅雨前線の影響を受け、石川県内は21日夜遅くにかけて雷を伴う激しい雨が降る見込みです。能登では警報級の大雨のおそれがあり、土砂災害などに注意・警戒が必要です。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、県内は大気の状態が非常に不安定となっています。21日午後5時までの24時間で輪島市三井で75ミリ、輪島で71ミリ、志賀で60.5ミリ、金沢で46.5ミリなど各地でまとまった雨を観測しました。21日夜遅くにか