新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月25日（月）にTVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」主人公・ココの誕生日を記念した無料振り返り一挙放送を実施する。 TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は、 「モーニング・ツー」（講談社）にて連載中の白浜鴎による大人気ファンタジー漫画が原作。“魔法を使えない者は魔法をかける瞬間を見てはならない”掟がある世界で、魔法使いに憧れる小さな村の少女・ココが魔法使いの