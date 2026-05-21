耐熱120度の「アイラップ」ですが、阪神ファンの熱気には耐えられるのでしょうか。岩谷マテリアル株式会社は、家庭用食品ポリ袋「アイラップ」の阪神タイガース版パッケージを、5月25日より展開すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】1976年発売のアイラップは、今年で発売50周年。冷凍保存から電子レンジ、さらには湯せん調理までこなす“万能ポリ袋”として、多くの家庭で長年愛され続けてい