きのう夕方、兵庫県西宮市の交差点で路線バスが急ブレーキをかけて乗客が重傷を負いました。交差点に進入してきた車が原因とみて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、きのう午後5時半ごろ、兵庫県西宮市の信号のない交差点で、路線バスが交差点を直進しようとした際、右側から黒っぽいワンボックスカーが進入してきて、急ブレーキをかけたということです。この際、乗客の男性（36）が転倒して、ろっ骨を