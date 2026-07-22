豚肉と輸入牛肉の店頭価格が過去最高値を更新しました。農林水産省が今月店頭で行った調査によりますと、全国で販売された輸入牛肉の平均価格は100グラムあたり451円でした。2003年の調査開始以来、過去最高値となりました。要因については、円安のほか、牛肉の主な輸入先であるアメリカで発生した干ばつの影響で、牛が減少したためと分析しています。また、輸入と国内産をあわせた豚肉ロースの全国平均価格も、100グラムあたり287