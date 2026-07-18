佐藤二朗の“ハラスメント”疑惑をめぐって、その対応に厳しい目が注がれているフジテレビ。元フジテレビのアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚は、テレビ業界の“文化”に苦言を呈して──。発端となったのは、7月15日に投稿されたYouTube番組『ON MUTE』。同番組は、言葉にされず埋もれてきた違和感に光を当てるトーク番組で、渡邊がMCを務め、Z世代の出演者とさまざまなテーマでトークを展開するもの。「今回のテ