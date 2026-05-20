「西馬音内の盆踊」の会場に面した文化交流施設が、羽後町のアロマブランドと、ロウリュ専用のアロマを共同開発しました。表現しているのは「西馬音内盆踊りの夜」です。 羽後町の通称“本町通り”に去年完成した、泊まれる文化交流施設「盆宿 Ｕ」。西馬音内の盆踊りの発展に大きく寄与した柴与家の築180年を超える商家を改修したものです。その「盆宿Ｕ」が、西馬音内の盆踊りの夜を香りで表現した、ロウリュ専用アロマ「篝