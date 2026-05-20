広島に新たに誕生した女子バスケットボールチーム「広島イーグレッツ」です。5月20日、ドラフラベースで記者会見を行いました。■広島イーグレッツ 那須 みらい選手「お世話になった姫路のスポンサーの方やチームに関わってくださった方々のためにも広島で頑張ることが恩返しになると思っている。」新たな女子バスケチーム「広島イーグレッツ」。兵庫県姫路市を拠点