バンズの代わりにチキンで具材を挟むバーガー？これはもう、バーガーなのか、チキンなのか……。全国のケンタッキーフライドチキン（KFC）店舗で5月27日から、アメリカンな食材とボリューム感を詰め込んだ「ザ・アメリカンバーガーズ」3種類が数量限定で販売されます。ラインナップは、KFC史上初となるアボカドを使用したバーガーや、具材をチキンで挟んだギルティなバーガーなど。見た目からして食べごたえ満点の3商品です