Amazonのタイムセールで、ニコンの単焦点レンズ「NIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Edition」と、レンズメンテナンスキットのセットが10%OFFの3万7,000円で販売中だ。 NIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Editionは、35mmフルサイズ対応の単焦点レンズ。2021年に発売した「Zfc」との組み合わせを想定したモデルとなる。銀塩一眼レフ「FM2」時代のニッコールレンズにインスパイアされた外観デザインを採用し、ローレッ