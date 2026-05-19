六甲山観光株式会社が運営する「六甲高山植物園」（兵庫県神戸市）で、高山植物の「クロユリ」が見頃を迎えている。5月下旬頃まで楽しめる見込み。 クロユリ（ユリ科）は、高山帯の草地に自生する多年草。高さ約15cmで、長卵形の葉を何段か輪生して付け、先端に黒紫色の直径3cmほどの花を1～2輪下向きに咲かせるのが特徴。アイヌの恋の伝説に登場するロマンチックな花として知られる一方、戦国武将・佐々成政の哀史など