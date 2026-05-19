銀一株式会社は、同社が取り扱うGura Gear（グラギア）ブランドのカメラバッグを対象とした「先進素材X-Pacで、撮影をもっと軽快に。グラギア 『キボコシティ スリング』キャッシュバックキャンペーン」を5月22日（金）より開催する。 期間中、対象製品となるスリングバッグ「キボコシティ スリング 6L」を国内正規販売店にて新規購入し、専用フォームから応募すると、5,000円分の電子マネーギフトを受け取