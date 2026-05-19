銀一は、WANDRDのスリングバッグ「ローグ スリング」4L・6L・9Lの全3サイズ・全3色を対象に、20%OFFの期間限定セールを実施する。 例えば、4Lの場合、通常2万2,000円のところ1万7,600円となる。カラーはいずれもブラック、エーゲブルー、ワサッチグリーン。 ローグ スリングは、メインコンパートメントにダブルジッパーを採用したスリングバッグ。内部には着脱可能