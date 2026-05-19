カルビーの人気スナック「じゃがりこ」が、発売30周年を記念して“本物そっくり”なポーチになりました。宝島社は5月19日、シリーズ累計17万部を超える「じゃがりこ」公式ブランドムックの最新作「Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK」を発売しました。前作に続き、パッケージをリアルに再現したポーチが付いてきます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】ポーチはサラダ味のパッケージを再現して