ファイターズガールは「同じ方向を見て進める仲間」今季もエスコンフィールドでの試合を盛り上げる北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」。ここでは船木花菜さん、松井みなみさん、水落桜子さん、水落桃子さんを取り上げる。◇船木花菜さん新メンバーの船木花菜（ふなき・はな）さんは北海道苫小牧市出身、5月23日生まれ。ニックネームは「はぁちゃん、はなな」。趣味はゲーム、UFOキャッチ