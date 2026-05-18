ファイターズガールは「同じ方向を見て進める仲間」

今季もエスコンフィールドでの試合を盛り上げる北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」。ここでは船木花菜さん、松井みなみさん、水落桜子さん、水落桃子さんを取り上げる。

◇船木花菜さん

新メンバーの船木花菜（ふなき・はな）さんは北海道苫小牧市出身、5月23日生まれ。ニックネームは「はぁちゃん、はなな」。趣味はゲーム、UFOキャッチャー。自分の性格を一言で表すと「ナゴミ系にこにこ型」。

昨年初めて球場を訪れ、その熱気とファイターズガールの笑顔に心を奪われたという。母親の同僚にオーディションを勧められたことが後押しとなり、客室乗務員からプロ野球チアへの転身となった。

◇松井みなみさん

松井みなみさんは北海道音更町出身、6月12日生まれ。ニックネームは「みなみ、みなみん」。趣味は韓国ドラマ鑑賞、旅行。

自身のルーキーイヤーだった昨年を「球場内外でいろいろな経験をたくさんさせていただきましたが、納得できる内容ではなかった悔しさを感じることが多かったです」と振り返った。「その1年間を経て、経験を生かすことのできる2年目に進みたい」と今季の活動継続を決意した。松井さんにとってファイターズガールを一言で表すと「同じ方向を見て進める仲間」だ。

◇水落桜子さん

水落桜子（みずおち・さくらこ）さんは北海道羅臼町出身、3月26日生まれ。ニックネームは「さくら、さくらこ」。趣味はカラオケ、アルバムや思い出の動画作り。大好きなことは「とにかく食べることが大好きです！ 苦手な食べ物はありません！」。

双子の妹である水落桃子さんと同時にファイターズガールに加入し、今季で3年目。活動を続ける理由について「グラウンドで見た景色や勝利したときの喜びの瞬間をもう一度肌で感じたいと思ったからです！」と明かした。

◇水落桃子さん

水落桃子（みずおち・ももこ）さんは北海道羅臼町出身、3月26日生まれ。ニックネームは「もこ」。趣味は友だちとおいしいごはんを食べに行くこと、お家でゆっくりドラマやアニメを観ること。??

双子の姉である水落桜子さんとともにファイターズガールに加入し、今季で3年目を迎える。活動していて一番うれしかったことは「試合前のグリーティングのときに、通りすがりに私の目を見て“いつも笑顔でいてくれてありがとう”という言葉をもらったことです」と振り返る。「ファイターズを全力で応援し、もっとたくさんの方々の笑顔がみたい」と今季もエスコンフィールドを盛り上げる。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）