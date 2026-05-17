敵地エンゼルス戦【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間17日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場し、4打数2安打2四球5打点の活躍で、大勝に貢献した。チームは4連勝で首位をキープした。相手先発ソリアーノと対戦した第1打席では四球で出塁。続くベッツの左前打で快足を飛ばし、一気に三塁を陥れた。その後スミスの左犠飛で生還した。3回1死