ロシアの複数の地域で4日、ウクライナ軍の無人機攻撃があり、倉庫が相次いで標的となりました。モスクワ州では5人が死亡、10人がケガをしました。モスクワ州の知事は4日、州内の工業地帯が無人機攻撃を受け、倉庫で火災が発生したとSNSに投稿しました。これまでに5人の死亡が確認され、10人がケガをしたということです。このほか、ロシア北西部のレニングラード州の倉庫でも被害が確認されていて、ロシアの大手通販企業ワイルドベ