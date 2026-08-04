「iPS細胞を利用した重度の心不全治療の再生医療製品『リハート』が9月から保険適用されることとなり、その薬価が5320万円に設定されました。それに先立ち5月に保険適用されたパーキンソン病に対する『アムシェプリ』も、iPS細胞をつかった再生医療製品で、価格は約5530万円。今年2月には筋ジストロフィー治療薬『エレビジス点滴静注』の薬価が約3億円となり、国内でもっとも高い薬価を更新したばかりです」（全国紙記者）超高額治