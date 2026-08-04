東京都内のコンビニで万引し、店員を転倒させけがを負わせたとして、警視庁は4日までに、強盗致傷の疑いで、2021年東京五輪の重量挙げ代表選手、山本俊樹容疑者（34）を現行犯逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。