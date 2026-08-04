警察官に生卵を投げつけたとして、原付バイクを乗り回していた少年6人が逮捕されました。 【写真を見る】【動画】“生卵”を警察官に投げつけたか 少年6人逮捕 ｢遊び感覚で｣ 警察官を挑発し逃げることを“ポリオニ”と呼んでいた…暴走族グループに所属する少年も 愛知県警は、原付バイクに乗って警察官に向かって生卵を投げつける少年の映像を公開。公務執行妨害の疑いで春日井市の15歳と16歳の少年、合わせて6人が逮捕さ