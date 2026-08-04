政府・日銀が7月31日に実施した「円買い介入」について、5兆円規模だったとの見方が出ています。外国為替市場では、7月30日以降、急激に円高が進む場面があり、政府・日銀が30日・31日と連日で介入を行ったほか、日米による協調介入の実施が発表されています。このうち、31日に政府・日銀が行った円買い介入について、市場では、日銀が公表した当座預金残高の見通しから、5兆円規模だったとの見方が出ています。政府・日銀による前