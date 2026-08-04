日本代表ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）がフランス１部の名門・パリＳＧと２０３１年までの契約で基本合意に達したと、イタリア人ジャーナリスト、ニコロ・スキラ氏が報じた。スキラ氏は自身のＳＮＳにて「パリＳＧは鈴木を獲得すべく、パルマに新しいオファーを提示する準備を整えている。パルマは４０００万ユーロ（約７３億円、ボーナス含む）を要求。一方、日本人ＧＫはパリと２０３１年までの契約について原則合意している」と伝