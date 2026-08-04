「日米通貨同盟の完成形」──三村財務官はこう強調したが、そんな生易しい話じゃない。【もっと読む】トランプ大統領もそっぽ 表面化した日米包囲網「反高市」うねり急拡大…2大後ろ盾が剥落片山財務相が3日明らかにした日米両政府による円買いの為替介入のことだ。一時、1ドル=164円に迫るほどに円安が進んでいたが、日本政府が7月30日夜に為替介入し、一気に5円以上の円高に。米東部時間の7月31日には、日米の協調介入が実施