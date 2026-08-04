１７年に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ひよっこ」の再放送が３日からスタート。ドラマでは欠かせない名バイプレーヤーの名がクレジットに登場するも、「どこにいた？」の声が上がった。「ひよっこ」は、奥茨城村に住む農家の娘・みね子（有村架純）がヒロイン。父の実（沢村一樹）は東京へ出稼ぎに。時期は東京オリンピック目前で、実も赤坂の建設現場で汗まみれになって働いていた。４日の２話では、大部屋で同僚たちに