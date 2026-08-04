アメリカ・ミシガン州の保健当局は3日、寄生虫が引き起こす「サイクロスポラ症」の感染者2人が死亡したと発表しました。CDC＝アメリカ疾病対策センターによりますと、5月以降、47州で6707人の感染が確認されていて、今回の流行における死者は初めてです。感染疑いのケースは1万1500人以上にのぼり、詳しい分析が進められています。「サイクロスポラ症」は寄生虫に汚染された食品や水を摂取することで感染し、激しい下痢や腹痛を伴